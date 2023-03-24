Мир 24 марта 2023, 03:51 Американцы предложили «разорвать Украину на куски» Читатели The American Thinker предложили «разорвать» обреченную на поражение Украину РИА «Новости»

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Американский политолог Дэвид Голдман уже давно предсказывал поражение Украины в конфликте с Россией. С ним согласились читатели издания The American Thinker, которые предложили «расчленить» страну.

Журнал опубликовал старую статью из Asia Times, где Голдман пророчит киевскому режиму поражение из-за неспособности Запада предоставить необходимое количество ресурсов для превосходства Украины над Россией. Политолог также припомнил слова одного из участников недавнего закрытого собрания военно-политической верхушки США, который заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не останется ничего, кроме как принять китайский мирный план.

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Множество американских пользователей оставили свои комментарии этой данной статье.

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«Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше», — заявил один из них.

Он добавил, что исторически Польша с Россией делили то, что сейчас называется Украиной.

«Украина не победит. Угадайте, куда пойдут все американские денежные вложения в Украину?» — написала еще одна читательница.

На это ей ответили, что все деньги оседают в карманах частных подрядчиков американской армии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что борьба украинских властей с УПЦ будет иметь трагические последствия. Дипломат добавила, что случаи сожжения Корана также участились.