Мир 26 февраля 2024, 22:47 «Медленно умирают». Медик из Новой Зеландии рассказала о ситуации с бойцами ВСУ RNZ: новозеландский врач рассказала, что молится о смерти раненых в ВСУ РИА «Новости»

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На фронте сложилась очень тяжелая ситуация с ранеными бойцами ВСУ. Многим пациентам нет никакой возможности помочь, рассказала военный медик из Новой Зеландии в интервью RNZ.

«Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти в течение двух или четырех дней. Они медленно умирают. Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать», — отметила она.

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По словам военного медика, ее коллеги часто сталкивались с серьезными травмами и ампутациями, к тому же вывозить раненых украинских военных становится все сложнее. У Вооруженных сил Украины заканчиваются ресурсы и люди.

Ранее кадровый офицер ВСУ Юрий Касьянов обратился к властям Украины с призывом назвать реальные цифры боевых потерь на фронте. По его словам, украинское население начнет помогать армии, если узнает истинное положение дел в зоне боевых действий. За время контрнаступления ВСУ лишились 125 тысяч бойцов и 16 тысяч вооружений.