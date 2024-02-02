Мир 02 февраля 2024, 07:08 Украинский офицер призвал шокировать тыл реальными данными о потерях ВСУ Офицер Касьянов заявил, что пора раскрыть украинцам реальные потери ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинцы в тылу станут больше помогать армии в том случае, если узнают реальное положение дел и масштаб боевых потерь. Офицер Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов в интервью украинскому телеканалу «Прямой» призвал публично раскрыть эти данные.

«Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — сказал он.

Реклама

По мнению военнослужащего, рядовые украинцы должны осознать, что такое вооруженный конфликт. Юрий Касьянов уверен, что шок от услышанного заставит людей в тылу активней помогать военным.

Только за время контрнаступления ВСУ лишились 125 тысяч бойцов и 16 тысяч вооружений. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал потери украинской армии серьезными.