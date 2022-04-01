Мединский заявил о незыблемости позиции РФ по Крыму и Донбассу

Россия начала переговоры с Украиной по урегулированию ситуации в Донбассе в формате видеоконференции. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель российской делегации Владимир Мединский.

Также он отметил незыблемость позиций России по вопросам Донбасса и Крыма.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что украинская сторона поняла, что вопросы Донбасса и Крыма для нее окончательно закрыты.

Ранее Мединский сообщил, что после очных переговоров с Украиной 29 марта в Турции российской делегации передали зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.