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    01 апреля 2022, 14:54

    Мединский заявил о незыблемости позиции РФ по Крыму и Донбассу

    Мединский сообщил о старте переговоров с Украиной в видеоформате

    Максим Зинкин

    Россия начала переговоры с Украиной по урегулированию ситуации в Донбассе в формате видеоконференции. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    Также он отметил незыблемость позиций России по вопросам Донбасса и Крыма.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что украинская сторона поняла, что вопросы Донбасса и Крыма для нее окончательно закрыты.

    Ранее Мединский сообщил, что после очных переговоров с Украиной 29 марта в Турции российской делегации передали зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.