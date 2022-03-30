Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о прогрессе в переговорах России и Украины. На это, по его словам, указывает тот факт, что украинская сторона поняла, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены.

«Я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», — заявил он в комментарии Первому каналу.

Он назвал переговоры России и Украины в Стамбуле позитивным продвижением вперед, но вместе с тем отметил, что пока речь не идет об окончательном результате.

«Но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом», — сказал министр.

Лавров также затронул тему своих сегодняшних переговоров с главой МИД Китая Ван И.

«Мы рассмотрели весь комплекс двусторонних отношений в соответствии с теми установками, которые были согласованы нашими лидерами и которые нацелены на всестороннее развитие двусторонних связей и наращивание нашей внешнеполитической координации. Я очень этими переговорами удовлетворен», — добавил он.

Очередной раунд переговоров Украины и России прошел в Стамбуле 29 марта. Сегодня Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что украинская сторона впервые заявила о готовности обсудить возможное соглашение с Россией на определенных принципах.

Мединский подчеркнул, что они отвечают требованиям РФ. То есть речь, помимо прочего, идет о внеблоковом статусе Украины, ее отказе от членства в НАТО.