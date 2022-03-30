Мединский назвал озвученные Украиной принципы возможного соглашения с Россией

Украинская сторона впервые заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет настаивала Россия. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах.

Он напомнил, что после 2014 года, когда на Украине был совершен государственный переворот, Россия начала выдвигать требования к властям этой страны и к их западным покровителями, в первую очередь к США.

«Россия предлагала переговоры, предлагала заключения разного рода соглашений, которые должны были гарантировать безопасность Украины и защиту наших национальных интересов. Но все эти требования годами игнорировались», — подчеркнул Мединский.

Глава российской делегации отметил, что на украинской территории НАТО продолжал пытаться создать антироссийский плацдарм, а вступление Украины в альянс было уже фактически решено и превратилось просто в вопрос времени.

«Уже есть доказательства, что проводилась целенаправленная работа по созданию биологического оружия, в публичную сферу был выброшен вопрос о приобретении Украиной ядерного оружия», — сказал Мединский.

Он обратил внимание, что все эти годы киевский режим проводил откровенный геноцид в отношении жителей Донбасса, чему также имеется огромное количество неопровержимых доказательств.

Есть также и доказательства того, что Украина готовила и планировала начать в ближайшее время наступление на ЛНР и ДНР. Тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков тысяч проживающих там граждан РФ, сказал Мединский. Именно поэтому, по его словам, Россия была вынуждена начать специальную операцию.

«И вот вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения», — сказал помощник президента РФ.

Эти принципы предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, ее отказ от ядерного оружия, владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.

Таким образом, как пояснил Мединский, Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России.

«Если обязательства будут выполнены, угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл, и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украины документа», — добавил Мединский.

Он отметил, что переговорный процесс продолжается, и отдельно обратил внимание на то, что принципиальная позиция России в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной.