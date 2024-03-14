Мир 14 марта 2024, 15:31 Мечтавшего станцевать на крыше Кремля бойца ВСУ ликвидировали в зоне СВО ВС России ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля бойца ВСУ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие ликвидировали в зоне спецоперации на Украине бойца ВСУ Николая Томайчука, который грозился станцевать с саблями на крыше Кремля. Об этом рассказали в городском совете Каменец-Подольска.

«Николай Томайчук, позывной Танцор. Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском мавзолее», — сообщила администрация города в Facebook*.

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Власти уточнили, что Томайчук до участия в боевых действиях был хореографом, руководил танцевальной студией.

Ранее сражавшегося на стороне ВСУ чемпиона мира по пауэрлифтингу Александра Белоконя ликвидировали в зоне спецоперации. Власти города Ровно сообщали о гибели украинского актера Владимира Фединчука.

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