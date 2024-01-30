Мир 30 января 2024, 23:18 Примкнувший к ВСУ украинский актер погиб в боях близ Михайловки в ДНР Мэр Ровно Третьяк сообщил о смерти актера Фединчука в боях близ Михайловки Global Look Press

Читать 360tv в

Украинский актер Владимир Фединчук, вступивший в ряды ВСУ, погиб под Михайловкой в ДНР. О его смерти сообщил в Telegram-канале мэр украинского города Ровно Александр Третьяк.

«К сожалению, гибнут лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации», — написал политик.

Реклама

Третьяк уточнил, что актер в 2012 году окончил училище культуры, а в 2015-м — Ровненский гуманитарный университет, с 2016-го работал в Ровненском музыкально-драматическом театре.

Как уточнил Life, Фединчук примкнул к ВСУ в декабре минувшего года. В боевых действиях участвовал полтора месяца, а скончался в возрасте 32 лет.

Издание напомнило, что Фединчук не первый украинский актер, который вступил в ряды теробороны и встретил смерть на передовой: в конце прошлого года появились данные о гибели актеров Василия Кухарского из сериала «Возвращение Мухтара» и Андрея Павленко, снявшегося в фильме «По законам военного времени — 2».