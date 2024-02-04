Мир 04 февраля 2024, 22:39 Самого сильного человека Украины ликвидировали в зоне СВО Украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу Белоконя уничтожили в зоне СВО РИА «Новости»

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Один из сильнейших украинских спортсменов, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь погиб в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «УНИАН».

Спортсмен участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Его мобилизовали прошлой весной.

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«В 2017 году Белоконь установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом с людьми, в центре Одессы. В 2020 году Александр получил звание мастера спорта по богатырским играм», — уточнил канал.

Белоконь внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Это не первый украинский спортсмен, погибший на поле боя. В мае 2023 года в «бахмутской мясорубке» уничтожили бывшего чемпиона Украины по прыжкам с шестом Богдана Ходаковского. Он был победителем ряда чемпионатов, членом киевской сборной по легкой атлетике. После начала спецоперации он стал снайпером ВСУ.

Ранее мэр украинского города Ровно Александр Третьяк сообщил о гибели 32-летнего актера Владимира Фединчука под Михайловкой в Донецкой Народной Республике. Последний примкнул к ВСУ в декабре 2023 года.