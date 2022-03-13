Жителям Бердянска доставили гуманитарную помощь из России

МЧС России доставило жителям Бердянска Запорожской области Украины 36 тонн гуманитарной помощи. А Фонд Ахмата Кадырова привез 80 тонн гуманитарной помощи в Мелитополь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Росгвардии.

Жителям Бердянска привезли продуктовые наборы с мясными и рыбными консервами, детское питание, крупу, сахар, предметы личной гигиены и бытовую химию. Помощь получили более трех тысяч наиболее нуждающихся жителей города — пенсионеры и женщины с детьми.

Жителям Мелитополя также привезли продукты питания — картофель, консервы, крупы.

Исполняющая обязанности мэра города Галина Данильченко заявила, что главное сейчас не допустить гуманитарную катастрофу, поэтому город благодарен всем, кто может помочь.

Ранее стало известно, что в Дубне работает штаб по сбору гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сбор открыт на базе молодежного центра «Инициатива» по улице Академика Балдина, 2. Члены партии «Единая Россия», дубненские молодогвардейцы и волонтеры Подмосковья собирают первую партию гуманитарной помощи для отправки в Ростовскую область.