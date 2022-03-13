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    13 марта 2022, 03:46

    Жителям Бердянска доставили гуманитарную помощь из России

    МЧС России доставило 36 тонн гуманитурной помощи жителям украинского Бердянска

    Алексей Иванчин

    МЧС России доставило жителям Бердянска Запорожской области Украины 36 тонн гуманитарной помощи. А Фонд Ахмата Кадырова привез 80 тонн гуманитарной помощи в Мелитополь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Росгвардии.

    Жителям Бердянска привезли продуктовые наборы с мясными и рыбными консервами, детское питание, крупу, сахар, предметы личной гигиены и бытовую химию. Помощь получили более трех тысяч наиболее нуждающихся жителей города — пенсионеры и женщины с детьми.

    Жителям Мелитополя также привезли продукты питания — картофель, консервы, крупы.

    Исполняющая обязанности мэра города Галина Данильченко заявила, что главное сейчас не допустить гуманитарную катастрофу, поэтому город благодарен всем, кто может помочь.

    Ранее стало известно, что в Дубне работает штаб по сбору гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сбор открыт на базе молодежного центра «Инициатива» по улице Академика Балдина, 2. Члены партии «Единая Россия», дубненские молодогвардейцы и волонтеры Подмосковья собирают первую партию гуманитарной помощи для отправки в Ростовскую область.