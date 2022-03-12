Штаб по сбору гумпомощи беженцам организовали в Дубне

В Дубне работает штаб по сбору гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сбор открыт на базе молодежного центра «Инициатива» по улице Академика Балдина, 2. Члены партии «Единая Россия», дубненские молодогвардейцы и волонтеры Подмосковья собирают первую партию гуманитарной помощи для отправки в Ростовскую область.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в центре трудятся 11 человек. Они с утра и до позднего вечера разгружают, сортируют и упаковывают посылки. В последние дни машины с различными товарами приезжают в центр непрерывно: на обращение откликнулись многие горожане и предприятия округа. В штаб привозят еду, воду и соки, одежду, предметы личной гигиены, средства индивидуальной защиты, чистящие и моющие средства, электротовары и многое другое, предназначенные для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Важно, чтобы люди получили именно ту помощь, в которой нуждаются, и как можно скорее», — подчеркнул глава Дубны Сергей Куликов.

Он выразил благодарность городским предприятиям, организациям, бизнесменам, жителям, которые поучаствовали в сборе гумпомощи.

Приносить вещи, продукты, предметы первой необходимости можно по будням, с 09:00 до 17:30. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты — с длительным сроком хранения и действительным сроком годности.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (496) 218-05-05 (доб. 372).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов поручил продолжать кампанию по сбору гуманитарной помощи и информировать жителей о местах ее проведения.