Россия доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину свыше 7489 тонн гуманитарных грузов. На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысяч тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 489,3 тонны гуманитарных грузов», — привело РИА «Новости» слова Мизинцева.

На Украине, как подчеркнул генерал-полковник уже проведены 733 гуманитарных акции, в том числе за прошедшие сутки — девять в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Накануне, 2 апреля, российское Минобороны сообщило, что в сопровождении военной полиции Вооруженных сил России впервые была доставлена гуманитарная помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Объем доставленного гуманитарного груза превысил 45 тонн. Жители города и его окрестностей ожидали гуманитарную помощь несколько дней, отметили в оборонном ведомстве РФ.