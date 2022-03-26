«Нам не привыкать»: Медведев оценил трудность западных санкций для России

Западные санкции не представляют для России фатальных трудностей, их нельзя сопоставить с испытаниями, выпавшими стране в XX веке и даже во время пандемии коронавируса. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

По словам Медведева, в настоящее время из-за западных санкций у России появились определенные трудности, которые придется преодолевать. Однако гражданам государства не привыкать к подобному, отметил чиновник.

«Это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса», — сказал Медведев.

По его словам. во время пандемии коронавируса ему временами «было не по себе», поскольку оставалось абсоютно непонятным, откуда взялся вирус, по каким принципам он действует и сколько людей могут погибнуть.

«Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», — сказал Медведев.

В ответ на вопрос про санкции, где упоминалась Куба (находится под ограничениями США более 60 лет), где до сих пор ездят на автомобилях 1960-х годов, замглавы Совбеза пошутил, что напрасно продал свои «Жигули».

«У меня была когда-то машина „Жигули“, семерка, сейчас бы пригодилась», — пошутил он.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Под ограничения попали крупнейшие российские банки, госкомпании оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, Запад ввел ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Большое количество иностранных компаний объявили о приостановке или завершении работы в России. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». США, Евросоюз и ряд стран мира закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.