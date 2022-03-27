Байден сообщил о росте курса долллара в РФ до 200 рублей из-за санкций

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве допустил оговорку, заявив, что в результате западных санкций курс доллара в России достиг 200 росийских рублей. Трансляцию выступления американского лидера вел Белый дом.

«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень. Российская экономика — и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», — сказал Байден.

При этом российский рубль на протяжении пяти рабочих дней укреплялся к доллару и к концу недели его курс на Московской бирже опустился до 96 рублей.

Байден подчеркнул, что введенные в отношении России санкции беспрецедентны по своему масштабу, они «высасывают силу» и возможности страны по укреплению военного потенциала. По словам американского президента, россиянам следует винить за происхдящее только власти страны.

Также во время выступления Байден не смог вспомнить название украинского города Мариуполь. Он назвал его Метрополем и ему понадобилось несколько попыток, чтобы выговорить название города правильно.