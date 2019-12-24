Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» — это «апофеоз абсурда» и проявление экономической войны. Также политик пообещала скорые ответные меры от России.

«То, что произошло, это уже такой апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического, инфраструктурного проекта в далекой Европе. Они вносятся в оборонный бюджет, то есть военный бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран-членов НАТО», — заявила Матвиенко. Ее процитировало РИА «Новости».

Спикер Совфеда считает, что США действуют подобным образом исходя из своих экономических интересов. По ее словам, Штаты хотят создать для себя конкурентные преимущества. Она отметила, что поступками американской власти возмущена не только Россия, но и другие страны. В том числе Германия, через которую проходит газопровод. Немецкие политики уже заявили о недопустимости «грубого вмешательства в дела европейских государств».

Матвиенко добавила, что в оборонный бюджет США включены расходы на реализацию санкций против Китая, Турции и Евросоюза. Тем не менее Валентина Матвиенко уверила, что проект «Северный поток — 2» будет завершен, а США получат зеркальный ответ на свои санкции.

«Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России», — заключила она.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. В нем предусмотрены траты на санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Штаты потребовали от компаний, которые ведут их прокладку, прекратить строительство. Компания Allseas, занятая в работах, уже выполнила требование США.

В рамках проекта «Северный поток— 2» должны быть построены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа. Труба по плану должна пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. «Газпром» не раз заявлял, что намерен достроить «Северный поток — 2» к концу 2019 года. Однако премьер Дмитрий Медведев недавно заявил, что сроки строительства газопровода немного переносятся.