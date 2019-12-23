Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени». Главный подрядчик по укладке труб после введения запретительных мер приостановил работы и отвел суда.

Дмитрий Медведев отметил, что есть альтернативные варианты. По данным РБК, задержку он оценил в несколько месяцев. С учетом заключенных с Украиной договоренностей по транзиту газа, нет «ничего страшного».

После принятия оборонного бюджета США, предусматривающего введение ограничений против компаний-участников строительства «Северного потока — 2», американские сенаторы обратились к трубоукладчику газопровода швейцарской компании Allseas Group. Она вывела из Балтийского моря суда, занимавшиеся прокладкой труб.

Оператор строительства Nord Stream 2 AG заявил, что до завершения «Северного потока — 2» нужно проложить еще 160 километров труб. Готовность трубопровода составляет 93%.