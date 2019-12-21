Санкции США против российских газопроводов вступили в силу

Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу вечером 20 декабря, после того как президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно», — сообщили в Министерстве финансов США, заявление цитирует ТАСС.

Санкции грозят внести в черный список компании, которые «умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб» двух газопроводов из России, если они немедленно не прекратят деятельность, связанную со строительством.

В то же время в документе указывается, что возможны обоснованные исключения, если нужно обеспечивать безопасность самого трубопровода, экипажей судов и других лиц или предотвратить причинение ущерба окружающей среде.

Швейцарско-нидерландская фирма Allseas, которая занимается укладкой труб для «Северного потока — 2», уже объявила о приостановке строительства.

Сенат во вторник одобрил проект военного бюджета США в размере 738 миллиардов долларов на 2020 год. В том же бюджете предусмотрены меры по противодействию России и «Северному потоку-2».