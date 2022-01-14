Материалы дела против россиянки Софии Сапеги поступили в суд Белоруссии

Материалы уголовного дела, возбужденного против россиянки Софии Сапеги, поступили в Гродненский областной суд Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда страны, написало агентство «Белта».

Дату судебного заседания пока не назначили.

«Уголовное дело для рассмотрения поступило в Гродненский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена», — процитировало слова представителя суда «Белта».

Софию Сапегу обвиняют в возбуждении вражды и организации насилия в отношении силовиков. Генпрокуратура Белоруссии утверждает, что Сапега совместно с сообщниками создала и администрировала несколько Telegram-каналов, информационно направленных на дискредитацию властей Белоруссии, ее правоохранителей, разжигание социальной розни, вражды и организацию преступлений в отношении некоторых групп граждан.

По данным белорусских правоохранителей, Сапега работала не бесплатно, с ней было заключено соглашение о сотрудничестве. К Сапеге применили меру пресечения в виде нахождения под домашним арестом.