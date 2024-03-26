Мир 26 марта 2024, 22:23 «Матерь всех фейков». Захарова возмутилась лживой публикацией Bloomberg Захарова раскритиковала публикацию Bloomberg о непричастности Украины к теракту РИА «Новости»

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Новость американского издания Bloomberg о том, что окружение президента России Владимира Путина якобы не верит в причастность Украины к теракту в Crocus City Hall, вызвала возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она назвала материал «матерью всех фейков».

«Шедевральная новость. Просто мать всех фейков», — написала дипломат.

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Захарова добавила, что публикация вышла как раз в тот день, когда российский лидер с утра обсуждал с генеральным прокурором Игорем Красновым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, а также главой Минобороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым теракт в Подмосковье.

Кроме того, последние дали интервью, в котором заявили о причастности США, Великобритании и Украины к трагедии в Crocus City Hall.

Ранее Бортников заявил, что радикальные исламисты, напавшие на концертный центр, подтвердили участие украинской стороны в подготовке теракта. Директор ФСБ подчеркнул, что главная цель нападения — создание паники и раскачка обстановки в России. Террористы действовали в интересах западных стран и Украины.