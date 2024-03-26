Криминал 26 марта 2024, 15:31 ФСБ раскрыла цель организаторов теракта в Crocus City Hall Бортников назвал панику в России целью организаторов теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Напавшие на концертный зал Crocus City Hall радикалы-исламисты действовали с помощью спецслужб стран Запада и Украины. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава ФСБ Александр Бортников.

Он добавил, что организаторы при помощи нападения на учреждение добивались создания паники в российском обществе.

«Раскачать ситуацию, создать панику в обществе», — заявил Бортников, отвечая на вопрос об интересах стран Запада и Украины в теракте на территории России.

Об участии в теракте радикальных исламистов также заявлял президент России Владимир Путин на совещании с правительством, руководителями силовых структур и членами оперативного штаба, созданного после теракта в концертном зале.

Глава государства подчеркнул, что исполнители уже найдены, но остается вопрос об организаторах и заказчиках нападения. Путин добавил, спецслужбы и правоохранительные органы должны дать ответы на целый ряд вопросов, которые возникли после теракта.