Мир 05 марта 2024, 12:01 Мастерская шпионская операция Путина оставила Шольца в дураках — СМИ Politico: слив разговора немецких офицеров про Россию оставил Шольца в дураках LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency/globallookpress

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России удалось посеять раскол среди стран Запада, дискредитировать канцлера Германии Олафа Шольца и помешать Украине получить ключевое оружие. Об этом написала газета Politico.

«Мастерская шпионская операция Путина оставляет Шольца в дураках», — написали авторы публикации.

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Речь идет о дискуссии офицеров бундесвера про поставки ракет Taurus Украине и ударах по Крымскому мосту. Это наглядно показало, что коллективный Запад напрямую вовлечен в конфликт.

«Для Путина, который после десятилетий пребывания на посту российского лидера в глубине души остается шпионом, нет большей радости, чем перехитрить противников России в темных искусствах», — заявили журналисты.

Всего за пару дней до обнародования записи Шольц публично исключил отправку ракет Taurus на Украину, заявив, что это потребует от Германии размещения солдат в зоне спецоперации, а это, по мнению канцлера, приведет к тому, что Германия официально станет мишенью для России.

При этом сторонники отправки ракет утверждают, что Украина якобы до сих пор не нарушила ограничения, установленные на размещение вооружений, поставленных Германией и другими странами. Но, как отмечают в издании, нельзя исключить риск того, что республика проигнорирует подобные ограничения.

Ранее МИД России объявил послу Германии демарш и потребовал разъяснений после утечки беседы офицеров бундесвера об атаках по российской территории. Западу придется заплатить за те разрушительные действия, которые планировал и успел реализовать. При этом слив диалога немецких офицеров по Крыму оказался на руку России, заявил в интервью «360» политолог Евгений Михайлов.