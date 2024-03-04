Мир 04 марта 2024, 17:54 Послу Германии объявили демарш после слива обсуждения атаки на Крымский мост МИД потребовал разъяснений от посла ФРГ из-за разговоров офицеров бундесвера РИА «Новости»

Читать 360tv в

МИД России объявил послу Германии демарш и потребовал разъяснений после слива разговоров офицеров бундесвера об атаках по российской территории. Информацию разместили на официальном сайте министерства.

«Потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет „Таурус“», — передали в российском МИД.

Реклама

Кроме того, в диалоге упоминалась помощь украинской армии в использовании ракет по целям в России. Это наглядно показывает, что коллективный Запад вовлечен в украинский конфликт, подчеркнули в дипведомстве.

Немецкому дипломату также заявили, что власти Германии не должны ограничивать работу российских журналистов в ФРГ. В противном случае России придется жестко ответить.

Расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, опубликовала журналистка Маргарита Симоньян. Официально Германия не одобряла поставки этих снарядов ВСУ. Как заметил сенатор Алексей Пушков, офицеры явно уверены, что решение по вопросу будет положительным. В МИД России пообещали, что Запад ответит за те разрушительные действия, которые планировал и успел реализовать.