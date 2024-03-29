Мир 29 марта 2024, 15:30 Массированная атака произошла на энергетические объекты Украины Минэнерго Украины заявило о массированной атаке на объекты РИА «Новости»

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Энергетические объекты Украины подверглись массированной атаке. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий», — написал министр в Facebook* (соцсеть запрещена в России).

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В ночь на пятницу, 29 марта, в разных регионах Украины объявляли воздушную тревогу. К утру сигнал звучал на всей территории страны.

В «Укрэнерго» заявили, что на западе и в центральной части Украины повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции. В Днепропетровской области начались перебои с подачей электроэнергии, в Харьковской области власти ввели график почасовых отключений.