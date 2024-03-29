Мир 29 марта 2024, 06:38 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу утром 29 марта объявили во всех регионах Украины РИА «Новости»

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Утром 29 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу. Спуститься в укрытия призвала Киевская городская государственная администрация.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — сообщила пресс-служба.

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Воздушную тревогу в отдельных регионах начали объявлять ночью, к утру она действовала по всей стране. Последними об опасности ударов с воздуха предупредили власти Житомирской, Одесской, Закарпатской и Волынской областей.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о пусках крылатых ракет. В Львовской и Черкасской областях зафиксировали появление ударных беспилотников.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Власти сообщили, что силы ПВО уничтожили 15 воздушных целей. Пострадали окна 37 квартир, 12 автомобилей, гимназии и остекление «Белгород Арены».