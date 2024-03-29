29 марта 2024, 08:52
ТЭС и ГЭС получили повреждения в центре и на западе Украины после взрывов
«Укрэнерго»: в центре и на западе страны повреждены ТЭС и ГЭС после взрывов
На западе и в центре Украины после взрывов повреждены тепловые и гидроэлектростанции. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — заявили представители «Укрэнерго».
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Там же уточнили, что в Днепропетровской области сейчас ввели аварийные отключения света, в Харьковской — действует график почасовых отключений.
Минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах во Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Министр энергетики Герман Галущенко заявлял о массированной атаке по энергетике страны. Под ударом оказались объекты генерации, указывал он.
Украина
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