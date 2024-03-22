Спецоперация 22 марта 2024, 08:27 Российские военные атаковали ракетами танковый завод в Харькове ВС России поразили в Харькове танковый завод и две ТЭЦ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские военные нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения, который выпускает и ремонтирует танки, и двум ТЭЦ. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«Рано утром 22 марта по военным объектам и объектам энергоструктуры был нанесен мощнейший удар, жители насчитали около 20 прилетов, атака продолжается», — сообщил подпольщик.

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В городе воют сирены, некоторые кварталы перекрыли. Жителям советовали не выходить из дома.

Как уточнил Лебедев, под удар могли попасть иностранные наемники и украинское руководство, отвечающее за террористические действия в Белгородской области. Пока эти сведения до конца не проверены.

Ранее в Харькове прогремело около 15 взрывов, в месте некоторых прилетов начался пожар. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, также в городе начались проблемы со светом. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.