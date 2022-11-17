Мир 17 ноября 2022, 02:46 Маск выбрал кандидатуру на пост директора Tesla — СМИ WSJ: Маск определился с кандидатурой преемника на должности гендиректора Tesla Unsplash

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Американский бизнесмен Илон Маск выбрал кандидатуру своего потенциального преемника на должности генерального директора компании Tesla Motors. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на члена совета директоров компании Джеймса Мердока.

«Член совета директоров Джеймс Мердок сказал, что мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla», — сообщила газета.

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Личность возможного гендиректора издание не раскрыло. На прошлой недели акции компании опустились до минимума за последние два года.

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Акции Tesla стали падать после первых публикаций о намерении Маска купить Twitter. В итоге состояние бизнесмена уменьшилось на 70 миллиардов долларов. Маск продал часть своих акций в компании Tesla на сумму около четырех миллиардов долларов.

Илон Маск основал Tesla почти 20 лет назад. Сначала компания занималась только производством электромобилей, потом пополнила ассортимент солнечными батареями.