Илон Маск продал часть своих акций в Tesla | 360°

Деньги 09 ноября 2022, 06:23 Илон Маск продал часть своих акций в Tesla WSJ: Илон Маск продал 19,5 млн акций Tesla за 4 млрд долларов РИА «Новости»

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После покупки Twitter американский бизнесмен Илон Маск продал часть своих акций в компании Tesla на сумму около четырех миллиардов долларов. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала в своей электронной базе отчет, из которого стало известно о сделке. В период с 4 по 8 ноября Илон Маск продал 19,5 миллиона акций своей компании за 3,95 миллиарда долларов.

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Он не впервые в этом году избавился от части пакета акций в Tesla. В апреле и августе бизнесмен уже продавал акции. С начала года он выручил от таких операций в общей сложности 19 миллиардов долларов.

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Twitter бизнесмен купил за 44 миллиарда долларов. Сделку закрыли в конце октября. Первым делом Илон Маск сократил половину сотрудников и объявил о запуске платной подписки. Он потерял после заключения этой сделки 70 миллиардов долларов.

Илон Маск основал Tesla почти 20 лет назад. Сначала компания занималась только производством электромобилей, потом пополнила ассортимент солнечными батареями. Штаб-квартира компании находится в Остине, штате Техас.