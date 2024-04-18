Мир 18 апреля 2024, 10:50 Маск согласился с Дуровым насчет проблем с безопасностью в городах США Илон Маск согласился с Павлом Дуровым насчет безопасности в городах США Syndi Pilar/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на рассказ основателя Telegram Павла Дурова, который сообщил, что его пытались ограбить в Сан-Франциско. Предприниматель согласился с тем, что безопасность на улицах в Соединенных Штатах — базовое требование.

Маск положительно отреагировал на публикацию одного из пользователей социальной сети X (бывший Twitter) Гарри Тана, который обнародовал отрывок из интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Основатель Telegram рассказал, что его пытались ограбить и отметил, что безопасность на улицах — это всего лишь базовое требование. Дуров призвал полицейскую комиссию и судей ответить «за то, что они сделали с Сан-Франциско».

Карлсон накануне опубликовал интервью с россиянином на своем YouTube-канале. В беседе с журналистом Дуров пожаловался на повышенное внимание спецслужб США к созданному им мессенджеру Telegram. «360» собрал подборку после интервью Дурова и проанализировал, чем его рассказ может обернуться.