Мир 18 апреля 2023, 04:00 Маск призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта Бизнесмен Илон Маск: в США нужно создать ведомство-регулятор для контроля ИИ Freepik

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Американский бизнесмен Илон Маск призвал организовать в США ведомство для контроля разработок в сфере искусственного интеллекта, которе создаст свод законов и правил. Об этом миллиардер заявил в интервью Fox News.

«Я давно являюсь сторонником регулирования сферы ИИ. Мы должны серьезно к этому относиться (разработке ИИ — прим.ред.), и нам нужно ведомство-регулятор», — заявил бизнесмен.

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По словам Маска, ведомство изучит сферу ИИ, и предложит свод правил работы отрасли. Таким образом появится больше шансов на полезный человечеству искусственный интеллект.

Маск создал организацию в области искусственного интеллекта и назвал ее X.AI, предприниматель является ее единственным директором. В марте бизнесмен был один из тех, кто подписал открытое письмо экспертов и представителей сферы IT об опасности систем с искусственным интеллектом. Бесконтрольное обучение нейросетей может нести угрозу будущему человечества. Авторы письма предложили ввести полугодовой мораторий для разработки протоколов безопасности.