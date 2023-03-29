29 марта 2023, 15:55
Обучение нейросетей сочли опасностью для человечества
Илон Маск и эксперты в области ИИ потребовали моратория на обучение нейросетей
Бесконтрольное обучение нейросетей может нести угрозу будущему человечества. В этой связи необходимо ввести полугодовой мораторий для разработки протоколов безопасности. Об этом говорится в публичном письме, которое появилось на сайте некоммерческой организации «Институт будущего жизни». Документ подписали владелец Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов, занимающихся вопросами искусственного интеллекта.
Авторы письма обратились ко всем мировым лабораториям и независимым экспертам с призывом приостановить на полгода работу над обучением систем искусственного интеллекта, более мощных чем GPT-4.
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«Об этом перерыве необходимо объявить публично, его исполнение должно быть проверяемым и охватывать всех ключевых участников отрасли. Если такая пауза не может быть сделана в кратчайшие сроки, то правительства должны вмешаться и ввести мораторий», — заявили авторы письма.
Они подчеркнули, что, помимо разработки протоколов безопасности, необходимо ввести возможность контроля над нейросетями со стороны независимых экспертов. Власти государств также должны объявить о создании регулирующих органов, которые возьмут под контроль новые системы.
Разработавшая ChatGPT американская компания OpenAI неделю назад представила обновленную версию своего алгоритма GPT-4. По словам авторов, новая система надежна и более креативна по сравнению с прошлой версией. В частности, она способна обрабатывать детализированные запросы, а также генерировать, редактировать и повторять за пользователями творческие и технические задачи при написании текста, создавать песни, сценарии и анализировать стиль письма.
Искусственный интеллект
Илон Маск
Нейросети
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