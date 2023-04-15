15 апреля 2023, 10:04
Маск создал организацию в области искусственного интеллекта
WSJ: Илон Маск создал организацию X.AI в области искусственного интеллекта
Американский миллиардер Илон Маск создал организацию в области искусственного интеллекта. Ее назвали X.AI, сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации источника WSJ, предприниматель является ее единственным директором, а секретарем стал Джаред Бирчалл. X.AI санкционировала продажу 100 миллионов акций частной компании, добавил источник издания.
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Накануне The Financial Times писала, что Маск собирается запустить стартап в области ИИ, чтобы конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. С этой целью он собирает команду специалистов в области искусственного интеллекта.
При этом в марте бизнесмен был один из тех, кто подписал открытое письмо экспертов и представителей сферы IT об опасности систем с искусственным интеллектом. Подписавшие обращение призвали перестать обучать системы мощнее GPT-4, пока не будут созданы протоколы безопасности.
Искусственный интеллект
Илон Маск
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