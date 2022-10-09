Маск предрек неизбежную катастрофу русским анекдотом о золотой рыбке | 360°

Мир 09 октября 2022, 21:49 Поделиться Telegram

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Viber Маск предрек неизбежную катастрофу русским анекдотом о золотой рыбке Предприниматель Маск предрек неизбежную катастрофу русским анекдотом о золотой рыбке YouTube

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Американский миллиардер Илон Маск предрек неизбежную катастрофу из-за эскалации конфликтов во всем мире. Свои мысли предприниматель высказал в Twitter русским анекдотом о золотой рыбке.

По версии Маска, в анекдоте бедняк выловил золотую рыбку и она пообещала выполнить все его желания — при условии, что сосед получит то же самое в двойном размере. Тогда старик пожелал, чтобы у него забрали один глаз. Американец уточнил, что это русская байка.

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«Око за око оставит всех нас слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии», — добавил Маск.

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Ранее предприниматель опубликовал в Twitter пост, в котором заявил, что вероятность ядерной войны растет. Основатель Tesla уже предлагал свое видение урегулирования украинского кризиса. Для этого по мнению Маска, необходимо признать российскую принадлежность Крыма и гарантировать нейтральный статус Украины.

Помимо этого нужно обеспечить полуостров водоснабжением и провести повторные референдумы в четырех регионах под наблюдением ООН.

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