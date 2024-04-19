19 апреля 2024, 05:05
Арабская делегация вышла из зала СБ ООН при выступлении постпреда Израиля
Арабские дипломаты ушли из зала СБ ООН во время выступления постпреда Израиля
Члены арабской делегации покинули зал Совбеза ООН, когда там стал выступать израильский постоянный представитель Гилад Эрдан. Об этом сообщило РИА «Новости».
Десятки дипломатов встали со своих мест и направились к выходу, несмотря на то, что прошла только середина заседания. Люди вышли по обе стороны от «стола-подковы» в помещении. Так они выразили свое нежелание слушать Эрдана.
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Ранее первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский рассказал, что США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором была рекомендация принять в организацию Палестину в качестве полноправного члена. По его словам, американские представители сбивчиво объяснили, что сначала нужно нормализовать отношения еврейского государства с арабскими соседями.
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