Мир 18 января 2023, 23:55 Маск поинтересовался, должен ли ВЭФ контролировать мир Миллиардер Маск устроил опрос в Twitter о контроле ВЭФ над миром Pxhere

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Американский бизнесмен и владелец компании Twitter Илон Маск поинтересовался у пользователей, должен ли Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе контролировать мир. В соцсети он создал отдельный опрос.

Предприниматель высказал свое мнение о форуме. Он отметил, что ВЭФ все больше становится неизбранным мировым правительством, которое люди не просили. По данным на вечер 18 января, около 86% процентов пользователей на вопрос Маска ответили «нет».

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В конце декабря американский миллиардер на своей странице в Twitter заявил, что отказался ехать на форум в Давосе. Он заверил, что полученное приглашение на ВЭФ «звучало совершенно скучно». Спустя время агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на организаторов форума сообщило, что предпринимателя туда вообще не приглашали.

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ВЭФ проходит в Давосе с 16 по 20 января. От посещения форума отказались предприниматели из России и Китая.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал позором то, что участники ВЭФ вместо обсуждения экономических вопросов занимаются переговорами о поставке тяжелых танков представителям киевского режима.