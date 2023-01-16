Мир 16 января 2023, 08:20 Российские и китайские бизнесмены не приедут на экономический форум в Давосе — Bloomberg Bloomberg: предприниматели из России и Китая отказались от участия в форуме в Давосе flickr

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Предприниматели из Китая и России не примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом написало агентство Bloomberg.

Список гостей-миллиардеров форума в этом году отличается от прошлых мероприятий. Таким образом видны глобальные изменения, которые произошли в мире. В частности, на ситуацию повлияла российская спецоперация на Украине.

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«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их — ноль», — сказано в материале.

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По сведениям агентства, в Давос приедут 116 миллиардеров, это на 40% больше, чем 10 лет назад. Например, из Индии прибудут 13 богатейших людей мира. В том числе, речь идет и об угольном магнате Гаутаме Адани. Его состояние в 2022 году увеличилось на 44 миллиарда.

Также на мероприятии появятся 33 американца и 18 представителей стран Европы. Давосский форум стартует 20 января.