Мир 17 января 2023, 13:45 Военную повестку экономического форума в Давосе назвали позорищем Медведев счел позором обсуждение поставок танков Украине на форуме в Давосе РИА «Новости»

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Участники экономического форума в Давосе вместо обсуждения профильных вопросов заняты переговорами о поставке тяжелых танков Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию позорной.

«Раньше в Давосе другое обсуждали. Экономику и все такое. Хорошо, что там сегодня нет ни китайского, ни российского бизнеса», — написал он.

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Медведев уточнил, что инициатором обсуждения поставок танков на Украине стал польский президент Анджей Дуда.

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«Какое же позорище, если не сказать грубее. На ту же букву есть емкое русское слово», — добавил политик.

По мнению Медведева, польские власти ждут, что поставки бронетанковой техники на Украину разделят эту страну на несколько частей.

«Но тогда стоит составить коллективную бумагу, а не коалицию создавать. О капитуляции прогнившего режима для сохранения людей», — заключил он.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 17 по 20 января. Ранее стало известно, что от его посещения отказались китайские и российские предприниматели.