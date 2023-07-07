Мир 07 июля 2023, 14:11 Маск подтвердил, что Twitter подаст в суд на Meta Владелец Twitter Маск подтвердил, что компания готовит иск к Meta из-за платформы Threads Википедия

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Владелец Twitter Илон Маск заявил на своей странице, что компания подаст иск в суд против корпорации Meta*, которая запустила онлайн-платформу Threads. Последняя может стать прямым конкурентом Twitter.

«Конкуренция — это хорошо, жульничество — нет», —написал он.

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Так Маск ответил на сообщение о том, что платформа планирует подать в суд на Meta* за «систематическое, преднамеренное и незаконное присвоение коммерческой тайны и интеллектуальной собственности Twitter».

Накануне появилась информация, что вскоре после запуска платформы Threads представляющий интересы Twitter юрист Алекс Спиро направил письмо главе Meta* Марку Цукербергу. Он обвинил корпорацию в использовании интеллектуальной собственности Twitter в своем новом продукте.

Приложение Threads открыли для скачивания 6 июля. Позже стало известно, что оно стало самым популярным в русскоязычном сегменте онлайн-магазинов App Store.

* Meta — корпорация, которая признана экстремистской в России и запрещена.