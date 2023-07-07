Технологии 07 июля 2023, 03:25 Threads стало самым популярным приложением App Store в России РИА «Новости»

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Приложение Threads в день официального запуска стало самым популярным у россиян в App Store. Об этом написало РИА «Новости».

Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений в четверг, 6 июля. Сооснователь компании Марк Цукерберг сообщил, что спустя менее 20 часов после запуска Threads, число зарегистрировавшихся в сервисе достигло 30 миллионов.

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Согласно описанию, сервис предназначен для «обмена идеями и трендами с помощью текста». Это третий сервис в принадлежащей Meta* компании Instagram Inc.*. Туда вошли одноименная соцсеть, запрещенная в России и признанная экстремистсткой, а также фоторедактор Layout.

Сервис призван потеснить Twitter Илона Маска. Он будет поддерживать более 30 языков, включая английский, китайский и русский. Его интерфейс имеет общие черты с Twitter вплоть до значков с синей галочкой, подтверждающих верификацию пользователей.

Ранее «360» разбирался, какое будущее у аналога популярной соцсети, из-за которого так разозлился Илон Маск.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.