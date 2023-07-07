Технологии 07 июля 2023, 07:01 Twitter обвинил Цукерберга в переманивании сотрудников в его новую соцсеть Semafor: Twitter пригрозил Meta судом за переманивание сотрудников в Threads РИА «Новости»

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Юрист Twitter Алекс Спиро направил гендиректору Meta* Марку Цукербергу письмо, которым уведомил о планах подать на его компанию в суд за переманивание сотрудников для работы над новой соцсетью Threads. Об этом сообщил сайт Semafor.

Марка Цукерберга обвинили в систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности при создании приложения-подражателя Threads, которое представили 6 июля. Юрист отправил ему письмо через несколько часов после релиза и предупредил, что обратится в суд.

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«Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta* немедленно приняла меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации», — заявил он.

Алекс Спиро заявил, что в новую соцсеть устроили десятки бывших сотрудников Twitter. Он пригрозил судебным запретом либо получением гражданских средств правовой защиты прав компании.

Threads — текстовое приложение для обмена идеями и трендами. Пользователи могут публиковать свои записи на 500 знаков, листать ленту, лайкать и репостить понравившиеся треды.

* Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.