Маск опроверг свою причастность к восстановлению аккаунта Канье Уэста в Twitter | 360°

Мир 29 октября 2022, 02:10 Маск опроверг свою причастность к восстановлению аккаунта Канье Уэста в Twitter Предприниматель Илон Маск: аккаунт Канье Уэста в Twitter восстановили без моего ведома РИА "Новости"

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter восстановили без его ведома. Это случилось до завершения сделки по покупке компании. Об этом бизнесмен написал в своем посте в соцсети.

«Аккаунт Канье был восстановлен до моего приобретения. Они меня об этом не проинформировали», — объяснил Маск в своем посте.

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Администрация Twitter заблокировала аккаунт Уэста, сославшись на нарушения политики соцсети в области разжигания ненависти в связи с антисемитскими комментариями. Ранее стало известно, что аккаунт восстановили. Причем новых публикаций на странице рэпера пока не появлялось.

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Накануне Илон Маск завершил сделку по покупке компании Twitter и официально стал ее владельцем. После этого прежнее руководство освободило штаб-квартиру компании. Причиной приобретения соцсети бизнесмен называл желание «помочь человечеству».

К тому же новый владелец Twitter намерен отменить пожизненные баны на платформе, поскольку не верит в подобные запреты