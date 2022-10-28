28 октября 2022, 23:09
Twitter восстановил Канье Уэсту доступ к аккаунту — Bloomberg
Bloomberg: Twitter восстановил рэперу Канье Уэсту доступ к его учетной записи в соцсети
Аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter разблокировали. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Доступ к нему вернули его владельцу.
«Аккаунт больше не помечается на сайте как временно заблокированный», — указано в материале.
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Вероятно, работу аккаунта восстановили утром в пятницу, 28 октября. Но новых публикация на странице рэпера пока не появлялось.
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Восстановление доступа Уэста к странице, вероятно, произошло на фоне покупки Twitter бизнесменом Илоном Маском. В своем аккаунте в соцсети предприниматель написал «птичка освободилась».
Ранее стало известно, что американский предприниматель возглавил Twitter. После того как миллиардер стал владельцем платформы, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.
Причиной приобретения соцсети Маск называл желание «помочь человечеству». Он отмечал важность наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения. Миллиардер обещал попробовать сделать Twitter «уютным и привлекательным для всех».
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