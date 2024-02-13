Мир 13 февраля 2024, 14:03 Илон Маск заявил, что Россия не проиграет Украине Илон Маск заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине Grzegorz Wajda / Global Look Press

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Американский бизнесмен Илон Маск в разговоре с сенаторами по видеочату на платформе Space Xs (входит в соцсеть X ) заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте. Он подчеркнул, что это не произойдет «вообще никоим образом».

Предприниматель согласился с сенатором Роном Джонсоном, заявившим, что люди, уверенные в победе Украины, «живут в фантастическом мире». Маск выступил против выделения помощи ВСУ, поскольку это никак не поможет украинской армии.

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«Все эти траты не помогут Украине. Затягивание [конфликта] не поможет Украине», — подчеркнул бизнесмен.

По его словам, американцы должны донести до администрации США, что не стоит принимать законопроект, предусматривающий финансирование Украины.

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Дэвид Вэнс заявлял, что находящиеся у власти демократы готовы бороться с Россией до последней капли украинской крови. При этом они понимают, что конфликт разрушит Украину.