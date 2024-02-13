13 февраля 2024, 06:49
Маск указал конгрессменам на бесполезность военной помощи Украине
Бизнесмен Илон Маск заявил, что ни время, ни деньги не помогут Украине
Деньги и время не на стороне Украины. Они не помогут ей противостоять России, заявил бизнесмен Илон Маск в своем X (бывшем Twitter).
«Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление конфликта не помогает Украине», — посоветовал он.
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Илон Маск сделал такое заявление после обсуждения с сенаторами одного из проектов финансирования Украины, Израиля и других нужд. Он выступил против продолжения украинского конфликта и называл его мясорубкой.
Проект финансирования Украины и укрепления границы США с Мексикой не набрал необходимого количества голосов. Процедурное голосование прошла другая инициатива, без трат на разрешение миграционного кризиса. Сенатор Майк Ли пытался саботировать работу конгресса и затянул свое выступление на четыре часа. Он высказался против спонсирования киевского режима.
Конгресс США
Илон Маск
Украина
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