Мир 13 февраля 2024, 06:49 Маск указал конгрессменам на бесполезность военной помощи Украине Бизнесмен Илон Маск заявил, что ни время, ни деньги не помогут Украине РИА «Новости»

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Деньги и время не на стороне Украины. Они не помогут ей противостоять России, заявил бизнесмен Илон Маск в своем X (бывшем Twitter).

«Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление конфликта не помогает Украине», — посоветовал он.

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Илон Маск сделал такое заявление после обсуждения с сенаторами одного из проектов финансирования Украины, Израиля и других нужд. Он выступил против продолжения украинского конфликта и называл его мясорубкой.

Проект финансирования Украины и укрепления границы США с Мексикой не набрал необходимого количества голосов. Процедурное голосование прошла другая инициатива, без трат на разрешение миграционного кризиса. Сенатор Майк Ли пытался саботировать работу конгресса и затянул свое выступление на четыре часа. Он высказался против спонсирования киевского режима.