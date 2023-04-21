Мир 21 апреля 2023, 16:55 Маск назвал звезд, за подписку которых на Twitter Blue платит из своего кармана Бизнесмен Маск сообщил, что оплачивает подписку писателя Кинга на Twitter Blue Freepik

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Владелец Twitter Илон Маск рассказал, что лично оплачивает подписку на Twitter Blue для трех знаменитостей: писателя Стивена Кинга, актера Уильяма Шетнера и баскетболиста Леброна Джеймса. Об этом написало РИА «Новости».

«Только Шетнер, Леброн и Кинг», — ответил Маск на соответствующий вопрос.

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С 1 апреля Twitter начнет удалять синие галочки, подтверждающие учетные записи пользователей. Чтобы сохранить галочку, им предложат оплатить специальную подписку. Сейчас сумма составляет восемь долларов, причем отдавать ее придется ежемесячно. Известно, что Кинг, Джеймс и Шетнер были недовольны нововведением и отмечали, что уже много лет пользуются Twitter бесплатно.

В конце прошлого года на платформе появилась возможность отмечать логотипом учетные записи компаний и относящиеся к ним страницы. Функция также доступна в рамках подписки на Twitter Blue. Пользователям также пообещали, что в Twitter можно будет форматировать тексты.