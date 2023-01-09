Общество 09 января 2023, 12:56 Илон Маск анонсировал новые изменения в постах в Twitter

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Миллиардер и владелец компании Twitter написал в своем микроблоге, что скоро у пользователей появится возможность форматировать текст. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет об изменении размера, подчеркивании и выборе жирности шрифта. Кроме того, разработчики планируют добавить функцию перехода между постами свайпами. Кроме того, Илон Маск написал, что вскоре изменится и внешний вид приложения.

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Ранее он также анонсировал, что Twitter увеличит количество разрешенных знаков поста до четырех тысяч. По словам владельца компании, изменения направлены на то, чтобы пользователи не уходили с платформы на другие сайты.

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Напомним, в Twitter уже появился счетчик количества просмотров публикации. Также Илон Маск с покупкой актива начал продавать за восемь долларов голубую галочку рядом с именем пользователя.