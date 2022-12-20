Мир 20 декабря 2022, 07:34 Twitter стал помечать аккаунты компаний и связанные с ними профили Компании с подпиской Twitter Blue получат специальные пометки в профиле flickr

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Платформа Twitter в рамках подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов ввела функцию, благодаря которой учетные записи компаний и относящиеся к ним страницы помечаются квадратным значком. Это логотип организации, к которой фирмы относятся. Такое заявление появилось на сайте соцсети.

Представители Twitter уточнили, что обладатели подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов могут привязать к своей странице любое число относящихся к ней организаций, людей и брендов.

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«После этого на аффилированных аккаунтах рядом с синей или золотой галочкой появится небольшой значок с изображением профиля материнской компании», — сказано в сообщении.

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Когда пользователь Сети нажимает на квадратный значок, который находится рядом с ником на странице связанного с ней профиля или на странице сотрудника, открывается аккаунт компании.

Платформа уточнила, что аффилированный профиль будет проходить проверку, аккаунт привяжут к главной странице его компании. Представители Twitter добавили, что в тестировании подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов сейчас участвует ограниченное число компаний. Уже в 2023 году этой функцией смогут воспользоваться большое количество организация.

Ранее владелец соцсети Илон Маск заявил, что участвовать в опросах об изменении политики Twitter теперь смогут только пользователи с подпиской Twitter Blue

Компания возвратила подписку Twitter Blue 13 декабря для пользователей в Канаде, США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Позже подписку распространят и на другие страны