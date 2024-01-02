Мир 02 января 2024, 01:45 Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год Маск: 2024 год окажется более безумным, чем предыдущий Unsplash

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Американский миллиардер Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего. Он написал об этом в своей социальной сети Х.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», — отметил предприниматель.

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Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети. Комментатор спросил, чего ждать в наступившем году после «четырех лет сумасшествия».

Маск регулярно делает заявления в соцсети. Например, он размышлял о будущем человечества в космосе. Бизнесмен уверен — миру стоит серьезно заняться покорением космоса для переселения на другие планеты. Часть городов он предложил организовать на Марсе, написал Life.

При этом его социальная сеть Х теряет в стоимости. После ее покупки Маском акции компании упали более чем на 70%. Такая тенденция связана с рекламодателями, которые все чаще отказываются сотрудничать с Х после заявлений Маска о евреях. Это продолжается, даже несмотря на угрозы бизнесмена по поводу обращения в суд на компании, которые бойкотируют его соцсеть.