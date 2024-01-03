Мир 03 января 2024, 04:28 Маск назвал самую большую опасность, с которой столкнется человечество Илон Маск предупредил человечество об угрозе демографического коллапса РИА «Новости»

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Американский миллиардер Илон Маск предупредил человечество об опасности, связанной с возникновением демографического коллапса. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — так бизнесмен ответил на вопрос пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в ряде стран.

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До этого Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего, «еще более безумным».

Американский бизнесмен регулярно делает заявления в социальной сети X, размышляя о будущем человечества. Например, он предложил на серьезной основе заняться покорением космоса, в том числе для переселения на другие планеты. Некоторые его заявления неоднозначно оценили рекламодатели, что сказалось на стоимости его соцсети — она подешевела более чем на 70%, если сравнить с моментом покупки.

В конце прошлого года Маск призвал сократить углеродные выбросы в ближайшие десятилетия, но при этом отметил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью, уточнил Piter TV.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет призвал Маска воспользоваться шансом и баллотироваться в президенты США.