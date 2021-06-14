Маск назвал условие возобновления продажи Tesla за биткоины

Корпорация Tesla снова начнет продавать свои автомобили за биткоины, когда получение криптовалюты сделают экологически чистым. Такое условие озвучил глава компании Илон Маск.

«Когда будет подтверждение использования майнерами разумной доли (около 50%) чистой энергии с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами», — написал Маск в Twitter.

Он добавил, что корпорация продала прядка 10% имевшейся криптовалюты. Так Tesla доказала, что от биткоина могло легко избавиться без изменения ситуации на рынке.

Американский производитель приостановил прием криптовалюты в середине мая. Тогда Маск говорил, что биткоинами нельзя будет расплатиться, пока их добыча не перейдет на устойчивые источники энергии.

Ранее Маска обвинили в чрезмерном влиянии на криптовалюты через свои публикации в Twitter. Видеопослание бизнесмену записала группа хакеров Anonymous. Они заявили, что сомневаются в намерениях Маска улучшить экологию в мире. По их словам, предприниматель «пытается играть по обе стороны», поскольку майнинг криптовалют не улучшит ситуацию с углеродными выбросами.